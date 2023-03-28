Богословская: раскола между российскими спортсменами с разными взглядами не будет

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Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская считает, что раскола из-за разных взглядов между российскими спортсменами не будет.
Богословская: раскола между российскими спортсменами с разными взглядами не будет
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Раскола между спортсменами с разными взглядами и позициями, как в командах, так и в индивидуальных видах спорта, никакого не будет. Эта эпопея у нас длится с Олимпийских игр 2016 года. Каждая федерация будет решать судьбу своих спортсменов в индивидуальном порядке. Кто-то уже определился — как в боксе, как в фехтовании. А в каких-то федерациях, как, например, в лёгкой атлетике, работы непочатый край. Будет примерно такая же схема, которая была в 2016 году, когда нам тоже грозило отстранение», — пояснила Богословская RT.

Ранее Богословская раскритиковала заявление МОК о допуске индивидуально нейтральных спортсменов.

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