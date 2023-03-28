Губерниев — о заявлении МОК: никто из россиян не поедет на Олимпиаду

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
Губерниев — о заявлении МОК: никто из россиян не поедет на Олимпиаду
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Рекомендации Баха такие, что никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Может, кто-то случайно поедет. Львиная доля команды — нет. У нас большинство — ЦСКА, динамовские, структуры Росгвардии и ФСО. Куда кто поедет? Никто никуда не поедет ни летом, ни зимой. Получается, что две Олимпиады мимо», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, МОК откладывает вопрос о допуске российских спортсменов.

«Хотели бы допустить — допустили бы. Скорее всего, всё плохо. Может быть, поедут единицы, но в целом мы пролетаем, как фанера над Парижем, в прямом смысле», — добавил Губерниев.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее МОК запретил допускать на стадионы болельщиков с российской и белорусской символикой.

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