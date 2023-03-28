В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не могут быть включены в медальные зачёты.

«Отдельные нейтральные атлеты могут награждаться медалями за свои результаты, но не будут включены в какие‑либо медальные зачёты соревнований, поскольку они выступают в индивидуальном порядке», — говорится в заявлении МОК.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предрёк раскол МОК после новых рекомендаций о допуске российских спортсменов.