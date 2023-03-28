Бородавко: МОК сделал всё, чтобы не допустить нас, но остаться чистым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Не думаю, что такие условия, которые приписал МОК к Олимпиаде в Париже, сохранят до ОИ-2026. Для лыжников пока всё остаётся неизвестным. Ближе к летней Олимпиаде будет известно про зимний цикл. Поэтому по Большунову пока говорить рано», — цитирует Бородавко Sport24.

Он также подчеркнул, что его не удивили итоги заседания исполкома МОК.

«Они сделали всё, чтобы не допустить нас, но остаться чистыми со стороны олимпийской хартии. Надеюсь, что к 2026 году будет немного другая обстановка», — заключил Бородавко.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.