Бородавко: МОК сделал всё, чтобы не допустить нас, но остаться чистым

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
Бородавко: МОК сделал всё, чтобы не допустить нас, но остаться чистым
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Не думаю, что такие условия, которые приписал МОК к Олимпиаде в Париже, сохранят до ОИ-2026. Для лыжников пока всё остаётся неизвестным. Ближе к летней Олимпиаде будет известно про зимний цикл. Поэтому по Большунову пока говорить рано», — цитирует Бородавко Sport24.

Он также подчеркнул, что его не удивили итоги заседания исполкома МОК.

«Они сделали всё, чтобы не допустить нас, но остаться чистыми со стороны олимпийской хартии. Надеюсь, что к 2026 году будет немного другая обстановка», — заключил Бородавко.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

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