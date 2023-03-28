В Фонде гимнастической этики заявили о получении апелляции Винер на решение об отстранении
- РИА Новости
«Мы подтверждаем, что госпожа Ирина Винер подала апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.
Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.
Ранее Захарова назвала отстранение Винер очередным примером дискриминации спортивных деятелей из России.