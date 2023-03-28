Далалоян хочет, чтобы МОК рекомендовал допустить россиян к выступлению на соревнованиях с флагом и гимном

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян хочет, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к выступлению на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном.
Далалоян хочет, чтобы МОК рекомендовал допустить россиян к выступлению на соревнованиях с флагом и гимном
  • globallookpress.com
  • © Cheng Min/XinHua

«Мы ждём разных рекомендаций, всех заседаний, которые проводятся в МОК, чтобы узнать их мнение и мышление. В тот же момент надоели постоянные санкции, ограничения с флагом, гимном. Это всё необоснованно, хочется, чтобы, если и допускали, то с флагом, гимном, всё как полагается.

Принципиально ли, что не согласны выступать без флага и гимна? В предыдущем цикле Олимпийских игр были определённые проблемы с допингом, скандалы. Сейчас же нет никаких оснований ограничивать нас в чём‑то», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

28 марта в швейцарской Лозанне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

При этом МОК может лишь дать рекомендацию по данному вопросу, решение об участии спортсменов из России и Белоруссии будут принимать спортивные федерации.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

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