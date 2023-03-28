Губерниев: чтобы сохранить спорт в стране, нужно ехать на Олимпиаду в любом качестве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Я по-прежнему стою на своей позиции: много сотрясаний воздуха, много бла-бла, а дела мало. Хотели бы допустить, допустили бы. Наверно, какие-то ограничения будут сняты, но это всё возложат на федерации в плане дальнейшего допуска, и вот тут начнутся наши большие проблемы. Точнее, они продолжатся: бойкоты, непроведение соревнований, повсеместное «фи» в нашу сторону.

Я по-прежнему стою на позиции, что мы пропускаем и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

Те люди, которые рассказывают о том, что мы не поедем, что мы только за флаг и за гимн — ребят, поучите меня ещё Родину любить. Мы потеряем спорт в стране. Для того, чтобы нам сохранить спорт в стране, нужно ехать в любом качестве, если эта возможность будет», — приводит слова Губерниева Metaratings.

28 марта в швейцарской Лозанне проходит исполком Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждают возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.