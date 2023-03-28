Тарасова: нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит МОК

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что России могут запретить участвовать в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.

«Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия.

Нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит МОК. Сегодня мы всё узнаем», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

28 марта в швейцарской Лозанне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

При этом МОК может лишь дать рекомендацию по данному вопросу, решение об участии спортсменов из России и Белоруссии будут принимать спортивные федерации.

Ранее сообщалось, что власти Украины, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили против того, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде-2024 в Париже.