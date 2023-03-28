Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на соревнования
- РИА Новости
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«У нас будет единое мнение нашей страны: Олимпийского комитета России, Минспорта РФ, правительства, СБР по итогам того или иного решения исполкома МОК», — приводит слова Майгурова ТАСС.
28 марта в швейцарской Лозанне исполком МОК обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.
Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.