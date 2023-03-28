Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на соревнования

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на международные турниры.

РИА Новости

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