Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на соревнования

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на международные турниры.
Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на соревнования
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас будет единое мнение нашей страны: Олимпийского комитета России, Минспорта РФ, правительства, СБР по итогам того или иного решения исполкома МОК», — приводит слова Майгурова ТАСС.

28 марта в швейцарской Лозанне исполком МОК обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном участии россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

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