Сливко: рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями после гонки преследования, в которой заняла третье место.

«Когда я уходила, то понимала, что Ларису Куклину надо сразу здесь брать, не ждать каких-то моментов. Девчонки приближались, но я видела их всё время впереди себя и заметила, что Насте Гореевой тяжеловато. Поэтому надеялась и ждала только Носкову. Собственно, только она и догнала.

Попыталась за ней зацепиться, но лыжи у нее были круче, честно, хотя сервис всё равно сработал великолепно. Немного отставала на спусках, в подъём упиралась. Но рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами. Я третья, получается», — рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Сливко отстала от победившей Наталии Шевченко на 1 минуту и 12,8 секунд. Шевченко преодолела дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунд.

Второй стала Екатерина Носкова (+1.05,4).

Ранее Носкова подвела итоги гонки преследования на чемпионате России.