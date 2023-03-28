Носкова — о серебре в гонке преследования: пыталась сконцентрироваться на стрельбе, но не смогла

Короткая ссылка
Екатерина Носкова подвела итоги гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Носкова — о серебре в гонке преследования: пыталась сконцентрироваться на стрельбе, но не смогла
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Немного волнительно было на четвёртой стрельбе. Понимала, что мы с Настей Гореевой боремся и девчонки ещё были близко. Пыталась сконцентрироваться на стрельбе, но не смогла. Я слышала и видела, как стреляла Настя. И вот то, что я не смогла отключиться от девчонок, это мне помешало.

С рубежа мы выходили вчетвером, подумала: ну, опять придётся зарубаться! У меня столько финишей было в этом году, на которых приходилось прямо отдавать себя всю. Думаю: сегодня надо ещё один раз повторить», — рассказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

Носкова в этой гонке стала второй. Она отстала от победившей Наталии Шевченко на 1 минуту и 5,4 секунды.

Шевченко преодолела дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунды. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко (+1.12,8).

Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить