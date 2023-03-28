Носкова — о серебре в гонке преследования: пыталась сконцентрироваться на стрельбе, но не смогла
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Немного волнительно было на четвёртой стрельбе. Понимала, что мы с Настей Гореевой боремся и девчонки ещё были близко. Пыталась сконцентрироваться на стрельбе, но не смогла. Я слышала и видела, как стреляла Настя. И вот то, что я не смогла отключиться от девчонок, это мне помешало.
С рубежа мы выходили вчетвером, подумала: ну, опять придётся зарубаться! У меня столько финишей было в этом году, на которых приходилось прямо отдавать себя всю. Думаю: сегодня надо ещё один раз повторить», — рассказала Носкова в эфире «Матч ТВ».
Носкова в этой гонке стала второй. Она отстала от победившей Наталии Шевченко на 1 минуту и 5,4 секунды.
Шевченко преодолела дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунды. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко (+1.12,8).
Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.