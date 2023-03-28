Авербух: российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете

Российский хореограф Илья Авербух заявил, что сознательно не смотрел чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме.

«Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне всё равно, что они делают. Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете. И пока не будет соревнования лучших из лучших, ЧМ смотреть я не буду.

Ребята, которые там выиграли золото, ни в чём не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.