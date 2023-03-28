Авербух: российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете

Короткая ссылка
Российский хореограф Илья Авербух заявил, что сознательно не смотрел чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Авербух: российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете
  • РИА Новости

«Объявил ему бойкот. Понимаю, что им до меня нет дела, но и мне всё равно, что они делают. Чемпионат мира должен проходить среди сильнейших. А российское фигурное катание — одно из сильнейших на планете. И пока не будет соревнования лучших из лучших, ЧМ смотреть я не буду.

Ребята, которые там выиграли золото, ни в чём не виноваты, но отсутствие россиян девальвирует их медали», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить