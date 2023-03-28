Тренер биатлонистов обвинил IBU в русофобии

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Тренер Сергей Белозёров заявил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) сильно настроены против российских спортсменов.
Тренер биатлонистов обвинил IBU в русофобии
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«В IBU настолько все против нас, что даже страшно там появляться. Там руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник — американец, плюс чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы», — цитирует Белозёрова РИА Новости.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее в Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024.

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