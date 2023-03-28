В Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024
- AFP
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«Мы исключаем бойкот по фундаментальным причинам. На данный момент мы не можем себе представить участие российских и белорусских спортсменов. Но если МОК примет иное решение, то к спортсменам из этих стран должны предъявляться определённые требования», — цитирует Вайкерта Sportschau.
25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.