В Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024

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Глава Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Томас Вайкерт прокомментировал возможное участие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
В Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы исключаем бойкот по фундаментальным причинам. На данный момент мы не можем себе представить участие российских и белорусских спортсменов. Но если МОК примет иное решение, то к спортсменам из этих стран должны предъявляться определённые требования», — цитирует Вайкерта Sportschau.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.

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