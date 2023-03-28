В ВФВ отреагировали на возможный запрет участия России в командных вида спорта на ОИ-2024

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал возможный запрет участия сборной России в командных видах спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Преждевременно давать какие-то оценки. На днях конгресс МОК официально примет решение по командным видам спорта на Олимпиаде. После официального решения мы дадим оценку со стороны федерации», — цитирует Яремёнко Sport24.

28 марта стало известно, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже. Запрет на допуск футболистов, гандболистов и волейболистов является одной из рекомендаций для международных федераций.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее в Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024.