Латыпов — об исполкоме МОК: сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от предстоящего решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные турниры.

«За решением МОК не буду следить. Как-то с трепетом каким-то я не жду этого момента, потому что сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу. Может быть, какие-то послабления будут — уже хорошо. Не думаю, что как-то резко их отношение изменилось», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.