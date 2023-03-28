Латыпов — об исполкоме МОК: сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от предстоящего решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные турниры.
Латыпов — об исполкоме МОК: сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«За решением МОК не буду следить. Как-то с трепетом каким-то я не жду этого момента, потому что сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу. Может быть, какие-то послабления будут — уже хорошо. Не думаю, что как-то резко их отношение изменилось», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.

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