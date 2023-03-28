Латыпов — об исполкоме МОК: сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«За решением МОК не буду следить. Как-то с трепетом каким-то я не жду этого момента, потому что сомневаюсь, что что-то там решат в нашу пользу. Может быть, какие-то послабления будут — уже хорошо. Не думаю, что как-то резко их отношение изменилось», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».
Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.