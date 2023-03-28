Цветков — о гонке преследования: третье место в такой конкурентной борьбе — это хороший результат

Биатлонист Максим Цветков подвёл итоги гонки преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Пробовал начать чуть поспокойнее, потому что знал, что у меня чуть хуже лыжи работают, чем у остальных. Поэтому я их чуть отпустил и смог догнать на финальной части.

Третье место в такой конкурентной борьбе — это очень хороший результат», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что биатлонисты в этой гонке показали хорошую борьбу.

Победил в гонке Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию за 36 минут 33,8 секунды.

Вторым финишировал Никита Поршнев (+1,0).

Ранее Никита Поршнев рассказал о проблемах со стрельбой в гонке преследования.