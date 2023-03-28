Тренер сборной Казахстана: России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев посоветовал Российскому футбольному союзу (РФС) не вступать в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, надо ждать. Рано или поздно всё это закончится... Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернёт сборную России в свои турниры. Мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.