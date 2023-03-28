Медведева: фигурное катание не менее медийное, чем футбол

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о популярности фигурного катания в сравнении с футболом.
Медведева: фигурное катание не менее медийное, чем футбол
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, фигурное катание не менее медийное, чем футбол. Футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот», — цитирует Медведеву Sport24.

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды. 13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА. Бело-голубые занимают четвёртое место в таблице чемпионата России по футболу с 35 очками.

Ранее Медведева рассказала, в чём Илье Малинину нужно прибавить.

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