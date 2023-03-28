Медведева рассказала, в чём Малинину нужно прибавить

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказала своё мнение об американском фигуристе Илье Малинине.
Медведева рассказала, в чём Малинину нужно прибавить
  • AFP

«Компонентное, красивое катание пока что хромает. И если он ещё это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные», — цитирует Медведеву Sport24.

Она также сравнила Малинина с Нэйтаном Ченом.

«Когда на Чена в 2016–2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом — и раз, и новый олимпийский чемпион», — добавила фигуристка.

На чемпионате мира — 2023 Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками.

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