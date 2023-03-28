Червиченко объяснил, почему Головина и Миранчука пока не стоит вызывать в сборную России

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о вызове в сборную России Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Сейчас нет официальных матчей — время для экспериментов. Зачем на такие игры тащить тех, кто уже подтвердил свой класс, и отрывать их от основной работы. Я думаю, что надо рассматривать молодёжь. Потому что они должны знать, что есть перспектива», — цитирует Червиченко Betonmobile.

Напомним, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили вызов в сборную России на мартовские матчи с командами Ирана и Ирака. Оба футболиста не смогли присоединиться к национальной команде из-за травм.

Подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли вничью с Ираном — 1:1. Дома же сборная России обыграла Ирак со счётом 2:0.

Ранее Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче Россия — Ирак.

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