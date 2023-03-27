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Червиченко: игра Пиняева в матче с Ираком — хороший сигнал для всего российского футбола

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче Россия — Ирак.
Червиченко: игра Пиняева в матче с Ираком — хороший сигнал для всего российского футбола
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В этом матче меня удивил Пиняев. В таком юном возрасте он с каждым разом чувствует себя увереннее и увереннее. Он берёт на себя игру и пытается быть лидером. Это хороший сигнал для всего нашего футбола», — цитирует Червиченко Betonmobile.

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Ранее Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком.

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