Президент «Урала»: Гончаренко смог бы работать главным тренером в иностранном клубе

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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Я считаю, что Виктор Гончаренко — один из топовых тренеров не только в России и Белоруссии. Он сейчас изучает язык, после этого сможет работать с любым иностранным клубом. Он профессионал своего дела», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Иванов дал понять, что ему очень нравится сейчас тренировочный процесс в «Урале».

«Когда я хожу по полю, то всё-таки смотрю, как тренируется команда. Если раньше я мог что-то подсказать, тренеру сказать, то сейчас нет такой необходимости», — добавил Иванов.

«Урал» с 25 очками после 20 туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос пропустит матч с «Уралом».







считает, что Ганчаренко смог бы работать главным тренером в иностранном клубе

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил работу Виктора Ганчаренко на посту главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Я считаю, что Виктор Ганчаренко — один из топовых тренеров не только в России и Белоруссии. Он сейчас изучает язык, после этого сможет работать с любым иностранным клубом. Он профессионал своего дела», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Иванов дал понять, что ему очень нравится сейчас тренировочный процесс в «Урале».

«Когда я хожу по полю, то все-таки смотрю, как тренируется команда. Если раньше я мог что-то подсказать, тренеру сказать, то сейчас нет такой необходимости», — добавил Иванов.

«Урал» с 25 очками после 20 туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос пропустит матч с «Уралом».







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