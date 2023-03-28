Ротенберг: Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде 2018 года

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о решении вратаря Василия Кошечкина завершить карьеру спортсмена.

«На Олимпиаде был очень тяжёлый выбор по вратарям. Понятно, что у нас были Сорокин и Шестёркин в обойме, но в то время они были молодыми, это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе и с точки зрения поездки в Южную Корею», — цитирует Ротенберга ТАСС.

По его словам, конечно, всё это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение по выбору голкипера было принято всем штабом.

«Хотя, могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, что именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», —добавил Ротенберг.

Кошечкин 27 марта объявил о завершении карьеры. На победных для сборной России Олимпийских играх 2018 года он принял участие во всех матчах хоккейного турнира. 40-летний голкипер является также чемпионом мира (2009), серебряным (2010) и бронзовым (2007) призёром мировых первенств. В составе «Металлурга» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Ротенберг оценил победу команды над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.





