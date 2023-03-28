Гончаренко предложил клубам РПЛ посадить руководителей на тренерскую скамейку

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о своём отношении к присутствию президента клуба Григория Иванова на тренерской скамейке во время матчей.

«Я вижу в этом даже больше плюсов. Почему? Потому что он слышит наши какие-то тренерские разговоры, а не разговоры, которые могут быть с ВИП-ложи, где: «Всё плохо. Этот плохо играет, а тренер что-то не так делает». И он может прийти накрученным в раздевалку после игры», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

По его словам, так руководитель «послушает нас и прекрасно понимает, что мы и как делаем».

«Всем тренерам стоит попробовать, что руководитель сидел рядом и слышал, какие тренер принимает решения. Может быть, тогда бы некоторые вопросы отпали и не было бы негативной реакции», — добавил Гончаренко.

«Урал» с 25 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос пропустит матч с «Уралом».





