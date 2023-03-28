Балахнин заявил, что на мартовском сборе сборной России было много разочарований

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результаты мартовских товарищеских матчей сборной России с Ираном и Ираком.

«Итог сборов оценивать надо не нам, а тренерскому штабу. Естественно, что было много разочарований. Даже воскресная победа над Ираком оставляет негативный шлейф после игры с Ираном и после первого тайма во вчерашней игре. Всё равно всё это будет мусолиться, я так думаю. Будет это обсуждаться», — цитирует Балахнина Газета.Ru.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 37-е место.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, когда состоится матч сборной России по футболу с командой Китая.

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