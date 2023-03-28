Защитник ЦСКА Роша заявил, что уровень РПЛ выше португальской Примейры

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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша сравнил уровень футбола в чемпионате России и в португальской Примейре.

«В России однозначно более контактный футбол. Что касается уровня игры, то существенной разницы я не почувствовал. Мне даже кажется, что в Российской премьер-лиге он повыше. Преимущество в том, что она более ровная, боевитая. Здесь любой клуб может отобрать очки у любого», — цитирует Рошу Bobsoccer.

По его словам, в Португалии два чемпионата — в одном «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», которые намного сильнее всех и с самого начала соперничают между собой, решая, кто из них будет чемпионом.

«И отдельно все остальные клубы, делящие оставшиеся места в таблице», — добавил защитник армейцев.

ЦСКА по итогам 20 туров с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Роша ранее выступал за португальский клуб «Портимоненсе».

Ранее Даниэль Карвальо оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ.

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