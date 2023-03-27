Кузнецов: «Вашингтон» будет бороться за выход в плей-офф НХЛ до последнего 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что столичный клуб сделает всё возможное для выхода в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы будем бороться до тех пор, пока не останется шансов. Знаю, что ребята в команде всегда поддерживают друг друга и играют друг за друга. Да, мы сейчас в сложном положении. Но в то же время, если есть небольшой шанс, мы будем бороться за него», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.

«Вашингтон» с 76 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, уступая «Питтсбургу» в борьбе за позицию wild card шесть очков.

Кузнецов в сезоне-2022/23 набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург».











