Кузнецов опроверг слухи о желании покинуть «Вашингтон»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов опроверг информацию о том, что хочет покинуть столичную команду.

«Хотел бы провести следующий сезон в Вашингтоне? Да, конечно. Оба моих ребёнка родились и выросли здесь. Я счастлив в команде, мне нравятся мои одноклубники. Однако не всегда знаешь, как всё произойдет. Не всё зависит от меня», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.

По мнению воспитанника челябинского «Трактора», информацию о его уходе из «Вашингтона» опубликовали люди, которые хотят «получить лайки в социальных сетях или где-то ещё».

«Я поговорил с этими людьми и попытался узнать, откуда это идёт. На данный момент не о чем говорить», — добавил Кузнецов.

По информации североамериканских СМИ, «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье.

Контракт россиянина с «Кэпиталз» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

30-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах.

Ранее Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург».