Кузнецов опроверг слухи о желании покинуть «Вашингтон»
- AP
«Хотел бы провести следующий сезон в Вашингтоне? Да, конечно. Оба моих ребёнка родились и выросли здесь. Я счастлив в команде, мне нравятся мои одноклубники. Однако не всегда знаешь, как всё произойдет. Не всё зависит от меня», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.
По мнению воспитанника челябинского «Трактора», информацию о его уходе из «Вашингтона» опубликовали люди, которые хотят «получить лайки в социальных сетях или где-то ещё».
«Я поговорил с этими людьми и попытался узнать, откуда это идёт. На данный момент не о чем говорить», — добавил Кузнецов.
По информации североамериканских СМИ, «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье.
Контракт россиянина с «Кэпиталз» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.
30-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата набрал 53 очка (12 шайб + 41 передача) в 73 матчах.
Ранее Овечкин и Кузнецов пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтон» — «Питтсбург».