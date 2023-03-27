Родионенко: МОК может допустить россиян до соревнований с различными ограничениями

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я предполагаю, что МОК может принять решение допустить нас, но сделают различные ограничения, на которые мы не согласимся. Поэтому они могут красиво выйти из этой ситуации, а потом сказать, что мы не соглашаемся сами», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

При этом она подчеркнула, что надежда всегда остаётся до последнего момента.

«Очень нас хорошо поддержали коллеги из Азии со своим обращением к МОК, чтобы нас наконец-то допустили, потому что не должно быть в спорте такой ситуации. Это дорогого стоит», — добавила Родионенко.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.











