Родионенко: МОК может допустить россиян до соревнований с различными ограничениями
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«Я предполагаю, что МОК может принять решение допустить нас, но сделают различные ограничения, на которые мы не согласимся. Поэтому они могут красиво выйти из этой ситуации, а потом сказать, что мы не соглашаемся сами», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
При этом она подчеркнула, что надежда всегда остаётся до последнего момента.
«Очень нас хорошо поддержали коллеги из Азии со своим обращением к МОК, чтобы нас наконец-то допустили, потому что не должно быть в спорте такой ситуации. Это дорогого стоит», — добавила Родионенко.
25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
27 марта в Польше выступили против допуска российских спортсменов к турнирам под нейтральным флагом.