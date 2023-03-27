Демурчян назвала обидной ситуацию с гимном России на чемпионате мира по боксу

Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян высказалась о ситуации с гимном России на чемпионате мира по боксу.

«Честно, не задумывалась об этом, это возможно, но ничего об этом не знаю. Сначала не поняла, что включили не наш гимн, такие эмоции тогда были, не понимала, что происходит. Через пару секунд услышала Чайковского, стало обидно. Зато после все наши болельщики вместе с нами спели гимн, а потом я прошлась по рингу с флагом России», — приводит слова Демурчян «Спорт-Экспресс».

На турнире россиянки завоевали три медали: Анастасия Демурчян победила в весовой категории до 70 кг, серебро в весе до 63 кг взяла Наталия Сычугова, бронзовым призёром в категории свыше 81 кг стала Диана Пятак.

Во время церемонии награждения Демурчян был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее Демурчян рассказала о желании поменять весовую категорию для участия в Олимпиаде в Париже.