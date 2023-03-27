Демурчян: планирую поменять весовую категорию, чтобы участвовать в Олимпиаде в Париже

Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян рассказала о желании поменять весовую категорию для участия в Олимпиаде в Париже.

«Да, у меня не олимпийская весовая категория. Мы с тренером планируем увеличить мой вес и перейти в весовую категорию до 75 кг, чтобы участвовать в Олимпиаде», — приводит слова Демурчян «Спорт-Экспресс».

Демурчян выиграла золото, одержав победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу.