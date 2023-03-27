Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 кг.

«На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

На турнире россиянки завоевали три медали: Анастасия Демурчян победила в весовой категории до 70 кг, серебро в весе до 63 кг взяла Наталия Сычугова, бронзовым призёром в категории свыше 81 кг стала Диана Пятак.

Первой в медальном зачёте стала команда Индии (четыре золота), вторая — сборная Китая (три золота, одно серебро и три бронзы).

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России поощрит призёров ЧМ-2023 среди женщин.