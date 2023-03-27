Кириенко заявила, что ошибка с гимном России на чемпионате мира по боксу не была диверсией

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что ошибка с гимном национальной команды на чемпионате мира не была диверсией.
Кириенко заявила, что ошибка с гимном России на чемпионате мира по боксу не была диверсией
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Это не было диверсией. Это стало результатом технической ошибки. Нам уже принесли извинения за произошедшее. Мы ждали гимн России, и он был. Были слёзы радости на глазах», — цитирует Татьяну Кириенко ТАСС.

Россиянка Анастасия Демурчян выиграла золото, одержав победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей.

Во время церемонии награждения был поднят российский флаг, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 П.И. Чайковского. Позднее организаторы исправили ошибку и включили гимн России.

Ранее Демурчян рассказала, чему научила бы фигуристок на боксёрской тренировке.

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