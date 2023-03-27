В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Селихова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о состоянии здоровья вратаря сборной России Александра Селихова.

«Селихов приболел, находясь в расположении сборной. Сейчас идёт на поправку», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что футболист в ближайшее время приступит к тренировкам в клубе.

25 марта сообщалось, что Селихов не сыграет в матче сборной России с Ираком из-за инфекции.

Сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче Россия — Ирак.