В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Селихова
«Селихов приболел, находясь в расположении сборной. Сейчас идёт на поправку», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что футболист в ближайшее время приступит к тренировкам в клубе.
25 марта сообщалось, что Селихов не сыграет в матче сборной России с Ираком из-за инфекции.
Сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче Россия — Ирак.