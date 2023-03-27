Бородавко: приняли решение со следующего года план работы для Терентьева писать отдельно

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Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о работе с лыжником Александром Терентьевым.
Бородавко: приняли решение со следующего года план работы для Терентьева писать отдельно
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Мы с ним пробовали много работать над дистанционной частью, но после такой работы Саша очень тяжело восстанавливается. Поэтому приняли решение, что со следующего года план работы будет писаться для Терентьева отдельно. Может быть, не на все тренировки, но на ключевые точно. В своём виде Саша имеет все шансы стать ярким лидером, и это точно будет лучше, чем оставаться средним в спринте и средним на дистанциях», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко высказался о терапевтических исключениях.

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