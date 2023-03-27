Sport: клубы MLS готовы платить Месси часть зарплаты, если он перейдет в «Интер Майами»

Клубы Главной футбольной лиги (MLS) могут предпринять попытку приглашения нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Интер Майами».

Как сообщает Sport.es, «Интер Майами» не способен полностью взять на себя высокую зарплату футболиста. В связи с этим несколько недель назад владельцы клубов МЛС провели встречу, на которой достигли договорённости о том, что все команды будут выплачивать часть зарплаты Месси.

По информации источника, переход Месси в североамериканскую лигу повысит, по их мнению, рейтинги трансляций, а также привлечёт новых спонсоров.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году.