Новицкий — о состоянии Костомарова: Роман очень сильный человек

Российский фигурист Сергей Новицкий назвал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сильным человеком.

«Я, безусловно, поддерживаю Романа, его близких, его семью и его родителей. Он сильный человек. От комментариев я откажусь, потому что уважаю Романа. Человек поправится, выйдет и сам всё расскажет», — заявил Новицкий RT.

27 марта Илья Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается.

Ранее российский фигурист Константин Меньшов поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.