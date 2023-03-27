Новицкий — о состоянии Костомарова: Роман очень сильный человек

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Российский фигурист Сергей Новицкий назвал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сильным человеком.
Новицкий — о состоянии Костомарова: Роман очень сильный человек
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Я, безусловно, поддерживаю Романа, его близких, его семью и его родителей. Он сильный человек. От комментариев я откажусь, потому что уважаю Романа. Человек поправится, выйдет и сам всё расскажет», — заявил Новицкий RT.

27 марта Илья Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается.

Ранее российский фигурист Константин Меньшов поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

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