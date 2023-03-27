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Названа причина смерти российского фристайлиста Кротова

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Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский сообщил, что причиной смерти чемпиона мира Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг.
Названа причина смерти российского фристайлиста Кротова
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee

«Прощание с Павлом Кротовым будет в Ярославле завтра, в 10:20. И завтра его похоронят в Ярославской области. Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга. И произошло кровоизлияние в мозг», — цитирует Понгильского РИА Новости.

26 марта стало известно, что спортсмен скончался в возрасте 30 лет. Федерация фристайла России (ФФР) сообщила, что окажет помощь семье Кротова.

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Он дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, участвовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).

Ранее Ярославский губернатор назвал смерть Кротова большой потерей для мирового спорта.

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