Чен: сейчас турниры выигрывают с набором доисторических прыжков

Спортивный комментатор Иоланда Чен заявила, что в женском одиночном катании происходит регресс из-за отсутствия российских спортсменок.

«Наше отсутствие — огромный шаг назад. Наши игуристки были двигателем прогресса. А сейчас зачем рисковать и учить прыжки, если можно выиграть турнир, сделав набор доисторических прыжков? Это скучно и неинтересно», — цитирует Чен Sport24.

25 марта Каори Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.

Японка стала двукратной чемпионкой мира в отсутствие российских фигуристок.

Ранее Алексей Ягудин восхитился заявлением Сакамото о российских фигуристах.