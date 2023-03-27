Чен: сейчас турниры выигрывают с набором доисторических прыжков
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«Наше отсутствие — огромный шаг назад. Наши игуристки были двигателем прогресса. А сейчас зачем рисковать и учить прыжки, если можно выиграть турнир, сделав набор доисторических прыжков? Это скучно и неинтересно», — цитирует Чен Sport24.
25 марта Каори Сакамото призналась, что следит за выступлениями российских одиночниц и ждёт их возвращения на международную арену.
Японка стала двукратной чемпионкой мира в отсутствие российских фигуристок.
Ранее Алексей Ягудин восхитился заявлением Сакамото о российских фигуристах.