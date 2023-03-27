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Миранчук: никакого негатива вокруг сборной России не было

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Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче над Ираком.

«Что было в раздевалке в перерыве? Я не знаю, так как был на поле. Негатив? Считаю, что его и не было. Мы всегда стараемся побеждать. Бывают такие матчи, что этого не получается. Вот сейчас вышли, собрались, слава богу, победили», — цитирует Миранчука «РБ Спорт».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Миранчук забил первый мяч команды.

23 марта игрок также отметился голом в матче с Ираном (1:1).

Ранее Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком.

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