Мостовой: нужно сказать спасибо Ираку, что нас прощали и не забивали

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на игру национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

«Безобразный первый тайм. Кошмар! Нужно сказать спасибо Ираку за то, что нас прощали и не забивали. Дальше появилось светлое пятнышко — Пиняев, который делал остроту и больше всех выделялся», — цитирует Мостового Sport24.

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Ранее Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком.