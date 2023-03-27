Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

В «Тоттенхэме» официально сообщили, что специалист Антонио Конте ушёл с поста главного тренера команды.

«Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщают на официальном сайте клуба.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мейсон выступит в качестве помощника наставника.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Конте возглавлял команду с 2 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».