Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
«Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщают на официальном сайте клуба.
Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мейсон выступит в качестве помощника наставника.
«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Конте возглавлял команду с 2 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».