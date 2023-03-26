Уткин: победа сборной России по футболу дома над Ираком — это нормально

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил игру сборной России по футболу в товарищеском матче с Ираком.

«Не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком — это нормально. Можно порадоваться тому, что прервана цепь мрачных ничьих — довольно нервной, но победой же. Поздравить имеет смысл Пиняева», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Пиняев стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России. Игрок в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Он побил достижение Дмитрия Сычёва.

Ранее полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над Ираком в товарищеском матче.