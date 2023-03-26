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Антон Миранчук: у Ирака отличная сборная, видно, что хороший уровень

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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над Ираком в товарищеском матче.
Антон Миранчук: у Ирака отличная сборная, видно, что хороший уровень
  • РИА Новости

«Ирак — отличная сборная, очень габаритные ребята, интенсивно играют. Видно, что хороший уровень. Но мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры. Конечно же, всегда приятно забивать. Тем более дома давно не играли. Очень приятно забить при наших болельщиках», — цитирует Миранчука Sport24.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Таким образом, национальная команда впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.

Ранее главный тренер сборной Ирака по футболу Хесус Касас высказался о возможности проведения матча-реванша с командой России.

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