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Тренер сборной Ирака по футболу оценил возможность матча-реванша с Россией

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Главный тренер сборной Ирака по футболу Хесус Касас высказался о возможности проведения матча-реванша с командой России.
Тренер сборной Ирака по футболу оценил возможность матча-реванша с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Возможно, в будущем будут матчи с соперниками, у которых такой же потенциал, как у России. Но я впервые слышу о возможном реванше, до меня не доходила такая информация. Мы будем счастливы принять сборную России, но точной информации нет», — цитирует Касаса РИА Новости

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Таким образом, национальная команда впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда состоится матч национальной команды со сборной Китая.

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