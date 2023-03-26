Тренер сборной Ирака по футболу оценил возможность матча-реванша с Россией

Главный тренер сборной Ирака по футболу Хесус Касас высказался о возможности проведения матча-реванша с командой России.

«Возможно, в будущем будут матчи с соперниками, у которых такой же потенциал, как у России. Но я впервые слышу о возможном реванше, до меня не доходила такая информация. Мы будем счастливы принять сборную России, но точной информации нет», — цитирует Касаса РИА Новости.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Таким образом, национальная команда впервые в истории не пропустила в шести домашних матчах подряд.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, когда состоится матч национальной команды со сборной Китая.