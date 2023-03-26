В Федерации футбола Бразилии подтвердили интерес к Анчелотти

Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес подтвердил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти является одним из потенциальных кандидатов на аналогичную должность в сборной Бразилии.

«Анчелотти пользуется уважением среди бразильских футболистов. Я восхищаюсь его честным подходом в работе и тем, насколько стабильны результаты. Он не нуждается в представлении. Это действительно топ-тренер, у которого есть достижения в карьере, и мы надеемся, что их станет ещё больше», — приводит слова Фернандеса Reuters.

Тите 9 декабря подал в отставку с поста главного тренера бразильской команды. Латиноамериканцы уступили Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Контракт Анчелотти с мадридским клубом рассчитан до 03 июня 2024 года. «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 56 очками. На первом — «Барселона».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».