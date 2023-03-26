Адиев — о матче с Данией: нам было некуда отступать

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Данией в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата Европы.

«После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Нам отступать некуда было — мы об этом с ребятами говорили», — сказал тренер после матча.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Казахстан занимает четвёртое место в группе Н с тремя очками. У Дании столько же очков и вторая строчка.

Ранее сообщалось, что Фил Фоден пропустит матч второго тура отбора ЧЕ-2024 Англия — Украина.