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Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» билеты на первый матч серии с «Авангардом»

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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» билеты на первую игру финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Радулов предложил хоккеистам «Адмирала» билеты на первый матч серии с «Авангардом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пускай приезжают, посмотрят с «Авангардом» первую игру. Билеты всем сделаем бесплатно», — приводит слова Радулова пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Ак Барс» выиграл серию до четырёх побед (4-2) и пробился в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Казанский клуб сыграет с омским «Авангардом» в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (1:3) с «Адмиралом».

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