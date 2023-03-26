Ловчев: пока Рахимов, Шалимов и Аршавин обсуждали матч, мне всё время хотелось сказать, что ж вы буровите, ребята

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Рашида Рахимова, Игоря Шалимова и Андрея Аршавина в качестве экспертов на телевидении.

«После игры Иран — Россия я должен был выйти в эфир, но не получилось из-за технических проблем. Я слушал бывших хороших футболистов, ныне экспертов. В студии были Рашид Рахимов, Игорь Шалимов и Андрей Аршавин. И пока они обсуждали матч, мне всё время хотелось сказать: что ж вы буровите, ребята? Вместо того чтобы сказать, что мы так же, как и вы, плевались от этой игры и крайне возмущены уровнем футбола сборной, они вместе с Карпиным искали какие-то оправдания. Этого не должно быть.

И, смотря на всё это, я понимаю, что не в Карпине дело. Потому что мы сами такие же, мы позволяем себе оправдывать такую игру сборной», — заявил Ловчев RT.

23 марта сборная России играла с командой Ирана. Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

Сегодня, 26 марта, Россия встретится со сборной Ирака. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Ловчев высказался об игре сборной России.